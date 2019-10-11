Свыше 70 тысяч человек покинули дома из-за боевых действий на севере Сирии

ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за эскалации боевых действий на севере Сирии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Ферхузел.

"ВПП глубоко озабочена возможным влиянием развития ситуации на северо-востоке Сирии и внимательно следит за ситуацией. С начала эскалации насилия было зафиксировано массовое переселение населения. На данный момент, свыше 70 тысяч человек из провинций Хасеке и Ракка покинули свои дома", - сказал он.

По словам Ферхузела, в настоящее время в полевом офисе ВПП в населенном пункте Камышлы продолжают работать 32 сотрудника организации, для них были приняты специальные меры безопасности.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало заявление, в котором предупредило о возможном росте количества беженцев в связи с начавшейся военной операцией на севере Сирии.

Со своей стороны официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил о том, что с начала проведения военной операции Турции на севере Сирии погибло семь мирных жителей, включая двух женщин и ребенка. Еще один ребенок был ранен.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.