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РИА Новости
Война в Сирии

Свыше 70 тысяч человек покинули дома из-за боевых действий на севере Сирии

12:57 11.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за эскалации боевых действий на севере Сирии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Ферхузел.
"ВПП глубоко озабочена возможным влиянием развития ситуации на северо-востоке Сирии и внимательно следит за ситуацией. С начала эскалации насилия было зафиксировано массовое переселение населения. На данный момент, свыше 70 тысяч человек из провинций Хасеке и Ракка покинули свои дома", - сказал он.
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
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По словам Ферхузела, в настоящее время в полевом офисе ВПП в населенном пункте Камышлы продолжают работать 32 сотрудника организации, для них были приняты специальные меры безопасности.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало заявление, в котором предупредило о возможном росте количества беженцев в связи с начавшейся военной операцией на севере Сирии.
Со своей стороны официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил о том, что с начала проведения военной операции Турции на севере Сирии погибло семь мирных жителей, включая двух женщин и ребенка. Еще один ребенок был ранен.
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииРуперт КолвиллИсламское государствоСирияООНРоссияВ мире
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