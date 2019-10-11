Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T12:53Z
https://ria.ru/20191011/1559668374.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155957/41/1559574193_0:261:2048:1413_1036x0_80_0_0_9fa14d19165c4342a1ba530c26f12e68.jpg
РИА Новости

Силовики в третий раз сорвали отвод сил у Золотого, заявили в ЛНР

12:53 11.10.2019
304
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЗОЛОТОЕ, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил и средств на участке номер 2 у Золотое в Донбассе, заявил журналистам в пятницу руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. Ранее в ЛНР дважды заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого. В пятницу ополченцы предприняли новую попытку отвода сил в районе Золотого.
Президент РФ Владимир Путин
12:39РИА Новости
Путин прокомментировал развод сил в Донбассе
"Приходится констатировать факт, что украинская сторона полностью проигнорировала и тем самым сорвала все мероприятия по разведению сил и средств на участке в районе Золотого", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что в ЛНР предпринимали три попытки разведения на вышеуказанном участке, но так и не дождались ответной реакции с украинской стороны, что, по словам Филипоненко, было подтверждено наблюдателями СММ ОБСЕ. "Мы по-прежнему стоим на позициях мирного урегулирования конфликта и готовы в любой момент возобновить проведение мероприятий по отводу сил и средств", - уточнил Филипоненко.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 21:08РИА Новости
Зеленский хочет остановить конфликт в Донбассе в ближайшее время
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
100281
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Лента
новостей
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Подготовка к запуску ракеты
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
Последствия прохождения тайфуна в Японии
Идущий на Токио "Хагибис" сравнили со смертоносным тайфуном 1958 года
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
В Кремле прокомментировали идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Лента новостейМолния