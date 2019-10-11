Силовики в третий раз сорвали отвод сил у Золотого, заявили в ЛНР

ЗОЛОТОЕ, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил и средств на участке номер 2 у Золотое в Донбассе, заявил журналистам в пятницу руководитель представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. Ранее в ЛНР дважды заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого. В пятницу ополченцы предприняли новую попытку отвода сил в районе Золотого.
"Приходится констатировать факт, что украинская сторона полностью проигнорировала и тем самым сорвала все мероприятия по разведению сил и средств на участке в районе Золотого", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что в ЛНР предпринимали три попытки разведения на вышеуказанном участке, но так и не дождались ответной реакции с украинской стороны, что, по словам Филипоненко, было подтверждено наблюдателями СММ ОБСЕ. "Мы по-прежнему стоим на позициях мирного урегулирования конфликта и готовы в любой момент возобновить проведение мероприятий по отводу сил и средств", - уточнил Филипоненко.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.