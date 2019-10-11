Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следственный комитет Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове.

На записи мужчина заявил, что не был знаком с девочкой, а ее имя узнал из ориентировок полиции. Кроме того, он признал вину.

Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой.

Позже стало известно о задержании подозреваемого, им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ писали, что полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.