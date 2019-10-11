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РИА Новости

Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

12:49 11.10.2019 (обновлено: 13:34 11.10.2019)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове.
На записи мужчина заявил, что не был знаком с девочкой, а ее имя узнал из ориентировок полиции. Кроме того, он признал вину.
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Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски. В ночь на пятницу девочку нашли мертвой.
Позже стало известно о задержании подозреваемого, им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ писали, что полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.
Из показаний задержанного следует, что он совершил преступление из-за боязни, что девочка расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже. Следствию предстоит проверить эту версию.
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Убийство девочки в СаратовеСледственный комитет РФСаратовПроисшествия
Популярные комментарии
убрать моратрий и расстреливать всех, кто сознался или всех, чья вина очевидна? Между первым и вторым большая пропасть. У нас в стране сознаться заставят и не в таком. Не уверен, что каждый сознавшийся преступник совершал то, в чем его заставлял сознаться следственный комитет.
11 октября, 13:31
ЗПЗа Правду
36023023
Вот зачем ТАКОЕ землю топчет?
11 октября, 13:15
Светлана Васильчева
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