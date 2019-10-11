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РИА Новости

В России появилась категория чрезвычайно высокого риска пожарной опасности

12:47 11.10.2019 (обновлено: 13:45 11.10.2019)
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все учреждения дошкольного образования, детские оздоровительные лагеря, а также дома престарелых и инвалидов переведены в новую категорию "чрезвычайно высокого риска", отныне они будут проверяться специалистами государственного пожарного надзора один раз в год, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что МЧС России подготовило проект постановления правительства, в соответствии с которым учреждения дошкольного образования и детские оздоровительные лагеря будут переведены в категорию "чрезвычайно высокого риска". Плановые проверки на этих объектах станут ежегодными.
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"Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска – один раз в год; для категории высокого риска – один раз в 2 года; для категории значительного риска – один раз в 3 года; для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 5 лет; для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет", - говорится в документе.
В соответствии с постановлением, к объектам чрезвычайно высокого риска отнесены учреждения для престарелых, инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями с одновременным пребыванием более 10 человек. В новую категорию пожарной опасности также вошли детские дошкольные учреждения и детские лагеря, в которых одновременно находятся более 10 детей, за исключением многоквартирных жилых домов.
К следующей по степени пожарной опасности категории - высокого риска - отнесены учреждения начального, основного и среднего образования, для проживания или временного пребывания людей в ночное время, на которых предоставляются социальные и медицинские услуги, за исключением объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска. В перечень также вошли объекты, предназначенные для временного пребывания более 5 тысяч человек одновременно, за исключением учреждений транспортной инфраструктуры.
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