В России появилась категория чрезвычайно высокого риска пожарной опасности

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все учреждения дошкольного образования, детские оздоровительные лагеря, а также дома престарелых и инвалидов переведены в новую категорию "чрезвычайно высокого риска", отныне они будут проверяться специалистами государственного пожарного надзора один раз в год, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что МЧС России подготовило проект постановления правительства, в соответствии с которым учреждения дошкольного образования и детские оздоровительные лагеря будут переведены в категорию "чрезвычайно высокого риска". Плановые проверки на этих объектах станут ежегодными.

"Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска – один раз в год; для категории высокого риска – один раз в 2 года; для категории значительного риска – один раз в 3 года; для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 5 лет; для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет", - говорится в документе.

В соответствии с постановлением, к объектам чрезвычайно высокого риска отнесены учреждения для престарелых, инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями с одновременным пребыванием более 10 человек. В новую категорию пожарной опасности также вошли детские дошкольные учреждения и детские лагеря, в которых одновременно находятся более 10 детей, за исключением многоквартирных жилых домов.