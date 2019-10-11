В Генпрокуратуре заявили о сокращении преступлений под действием наркотиков

"Существенно сократилось количество преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения. За последние три года их число уменьшилось с 28,2 тысячи до 14,6 тысячи (снижение на 48,4%). В первом полугодии 2019 года статистикой зафиксировано 5,9 тысячи таких преступлений (меньше аналогичного периода прошлого года на 42,4%)", - говорится в сообщении.