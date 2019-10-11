В Генпрокуратуре заявили о сокращении преступлений под действием наркотиков

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Число преступлений, совершенных в России под действием наркотиков, существенно снизилось за последние три года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В пятницу под председательством генпрокурора Юрия Чайки состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов России "Об эффективности работы правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков".
"Существенно сократилось количество преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения. За последние три года их число уменьшилось с 28,2 тысячи до 14,6 тысячи (снижение на 48,4%). В первом полугодии 2019 года статистикой зафиксировано 5,9 тысячи таких преступлений (меньше аналогичного периода прошлого года на 42,4%)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в целом по стране наблюдается тенденция снижения числа наркопреступлений. Их удельный вес в общем массиве уголовно наказуемых деяний на протяжении последних лет находится на уровне 10-11%.
"Вместе с тем, несмотря на сокращение большинства показателей в рассматриваемой сфере, в работе правоохранительных органов по-прежнему имеются существенные недостатки, препятствующие повышению ее эффективности", - уточняется в информации.
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