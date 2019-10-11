Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T12:46Z
https://ria.ru/20191011/1559667837.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_165:450:3005:2047_1036x0_80_0_0_161a3c6fa9643a0db6c73b76038e15af.jpg
РИА Новости

В Генпрокуратуре заявили о сокращении преступлений под действием наркотиков

12:45 11.10.2019 (обновлено: 12:46 11.10.2019)
64
© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Число преступлений, совершенных в России под действием наркотиков, существенно снизилось за последние три года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В пятницу под председательством генпрокурора Юрия Чайки состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов России "Об эффективности работы правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков".
Кадр из сериала Счастливы вместе
30 сентября, 21:41РИА Новости
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
"Существенно сократилось количество преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения. За последние три года их число уменьшилось с 28,2 тысячи до 14,6 тысячи (снижение на 48,4%). В первом полугодии 2019 года статистикой зафиксировано 5,9 тысячи таких преступлений (меньше аналогичного периода прошлого года на 42,4%)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в целом по стране наблюдается тенденция снижения числа наркопреступлений. Их удельный вес в общем массиве уголовно наказуемых деяний на протяжении последних лет находится на уровне 10-11%.
"Вместе с тем, несмотря на сокращение большинства показателей в рассматриваемой сфере, в работе правоохранительных органов по-прежнему имеются существенные недостатки, препятствующие повышению ее эффективности", - уточняется в информации.
Сотрудник ФСБ России
26 сентября, 16:41РИА Новости
В Ростовской области пресекли работу нарколаборатории
121000
Обсудить 0
Генеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаРоссияОбщество
Рекомендуем
Первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов во время 81-го заседания Экономического совета СНГ в Москве. 15 марта 2019
В ФТС заявили о 130 уголовных делах за махинации при экспорте леса
РИА
Новости
В Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса
Рослесхоз объявил главной задачей борьбу с нелегальным оборотом леса
Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края
Рослесхоз усилит взаимодействие с МЧС в борьбе с лесными пожарами
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
На севере Сирии эвакуировали лагерь беженцев из-за обстрелов турецкой армии
Лента
новостей
ДНР
Ополченцы ЛНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил
Глава Элладской православной церкви Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и митрополит Волоколамский Иларион на форуме по религиозному плюрализму в Афинах, Греция. 30 октября 2017
Иерарх: Элладская церковь не должна спешить с решением по вопросу ПЦУ
Полиция в Демократической Республике Конго
В ДРК потерпел крушение грузовой военный самолет Ан-72, сообщили СМИ
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В Минобороны Турции заявили о нейтрализации "342 террористов" в Сирии
Один из пляжей на Маршалловых островах
Маршалловы острова объявили о национальном климатическом кризисе
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Гордеев назвал финансирование госпрограммы развития села недостаточным
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Замглавы МИД обсудил с послом Турции в Москве развитие ситуации в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Лента новостейМолния