В Минобороны Турции заявили о нейтрализации "342 террористов" в Сирии

"Операция продолжается успешно, как мы и планировали. К настоящему времени 342 террориста нейтрализованы", - сказал он.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.