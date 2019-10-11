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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны Турции заявили о нейтрализации "342 террористов" в Сирии

12:45 11.10.2019 (обновлено: 12:53 11.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что число террористов, нейтрализованных в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии, достигло 342.
"Операция продолжается успешно, как мы и планировали. К настоящему времени 342 террориста нейтрализованы", - сказал он.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииТурцияСирияВ мире
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