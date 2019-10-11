Маршалловы острова объявили о национальном климатическом кризисе

Один из пляжей на Маршалловых островах

© Фото : Stefan Lins Один из пляжей на Маршалловых островах

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Власти Маршалловых Островов объявили о климатическом кризисе национального масштаба, заявила президент республики Хильда Хайн.

"Наш парламент официально объявил о национальном климатическом кризисе. Неспособность международного сообщества адекватно отреагировать на глобальный климатический кризис, вызванный их же действиями, имеет особенно серьезные последствия для нас, как одного из четырех низменных коралловых атоллов в мире", - написала Хайн в Twitter

Как отмечается в резолюции, принятой парламентом, коралловые атоллы, такие как республика Маршалловы Острова, сталкиваются с серьезными проблемами в связи с резкими климатическими изменениями, "включая прогнозы значительной или полной потери суши".

Согласно документу, признание кризиса позволит убедиться, что "нынешнее и будущие правительства будут и дальше считать борьбу с климатическими изменениями главным приоритетом страны".