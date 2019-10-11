Иерарх: Элладская церковь не должна спешить с решением по вопросу ПЦУ

АФИНЫ, 11 окт - РИА Новости. Митрополит Керкирский Нектарий предложил архиереям Элладской православной церкви не спешить с принятием какого-либо решения по украинскому вопросу, дождаться решения "старших" патриархатов и выступить посредниками для начала диалога между Москвой и Константинополем.

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним созвал в субботу, 12 октября, внеочередной архиерейский собор по украинскому вопросу. В повестке – выступление архиепископа Иеронима на тему "Информация об автокефалии Церкви Украины" и его обсуждение.

Митрополит Нектарий пишет, что в связи с внеочередным созывом Синода Иерархов Греческой церкви, на котором он не может присутствовать из-за запланированной поездки в Румынскую православную церковь, хотел бы довести свою позицию по украинскому вопросу до сведения иерархии.

"Поскольку я не считаю, что время является подходящим для того, чтобы мы могли принять решение по этому вопросу, и поскольку и геополитические условия в регионе не нормальные, с последствиями, которые решение может вызвать трудности для нашей родины, я верю, что мы должны были бы отложить принятие этого решения. Хорошо было бы дождаться, когда старшие патриархии и церкви, которые предшествуют нам в диптихе, решили бы первыми, и мы не спешили бы", - говорится в письме, которое публикует митрополия Керкирская, Паксийская и Диапонтийских островов.

Элладская церковь стоит на 11-м месте в диптихе автокефальных православных церквей.

"Я бы согласился также, если бы как Элладская церковь и мы попытались стать посредником, чтобы можно было начать диалог между Вселенским Патриархатом и Русской Церковью по этой проблеме", - пишет Нектарий Керкирский.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь не признала новой структуры, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.