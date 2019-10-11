Чавушоглу: Турция не собирается выпускать террористов ИГ* из тюрем в Сирии

АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Турция не будет выпускать боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) из перешедших под ее контроль в ходе операции в Сирии тюрем, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Нельзя допускать присутствия ИГ* в свете создания зоны безопасности на севере Сирии. Ее боевиков отпускать на свободу нельзя, и мы это лучше всех понимаем, потому что после Сирии и Ирака именно Турция больше всего пострадала от ИГ*", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.

По его словам, Турция внесла наибольший вклад в борьбу с этой террористической группировкой.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.