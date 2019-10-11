АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.

По его словам, силы самопровозглашенных республик не уходят со своих позиций, поскольку они сразу будут заняты. "Националисты пришли туда и не дают армии уйти", - сказал он на заседании глав стран СНГ.

"Здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - заявил Путин.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.