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РИА Новости

Путин прокомментировал развод сил в Донбассе

12:39 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал развод сил в Донбассе, заявив, что для него нужно проявление политической воли.
По его словам, силы самопровозглашенных республик не уходят со своих позиций, поскольку они сразу будут заняты. "Националисты пришли туда и не дают армии уйти", - сказал он на заседании глав стран СНГ.
"Здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
12:17РИА Новости
Зеленский не смог обеспечить разведение сил в Донбассе, заявил Путин
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.
Отвод сил в районе Петровского, согласно утвержденному контактной группой графику, должен был начаться 9 октября. ДНР несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, однако ответных действий со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что-то это мне смутно напоминает похвальбу Паши-мерседеса взять Грозный одним парашютно-десантным полком...))
11 октября, 14:09
ГМГеоргий Мирный
334757529
Ну откуда там может быть политическая воля? Да и не государство это. А так... окраина.
11 октября, 13:35
swkss
59402046
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