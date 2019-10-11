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РИА Новости

МИД КНР надеется на сдержанность сторон после инцидента с иранским танкером

13:48 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГрузовые суда в бухте Эйлата
Грузовые суда в бухте Эйлата
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Китай надеется, что все стороны проявят сдержанность после инцидента с иранским танкером в Красном море, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что иранский нефтяной танкер был атакован в Красном море, по нему было нанесено два удара. Тегеран выясняет, кто стоит за нападением. Мусави отметил, что Тегеран продолжает изучать обстоятельства произошедшего и выяснять, кто осуществил атаку, после чего объявит о результатах расследования.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. В настоящее время ситуация в районе Персидского залива остается напряженной, но мы надеемся, что все стороны смогут проявить сдержанность", - сказал дипломат.
Красное море
12:04РИА Новости
Иран расследует инцидент с танкером в Красном море
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореАббас МусавиМИД ИранаМИД КНРВ мире
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