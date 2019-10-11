МИД КНР надеется на сдержанность сторон после инцидента с иранским танкером

ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Китай надеется, что все стороны проявят сдержанность после инцидента с иранским танкером в Красном море, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что иранский нефтяной танкер был атакован в Красном море, по нему было нанесено два удара. Тегеран выясняет, кто стоит за нападением. Мусави отметил, что Тегеран продолжает изучать обстоятельства произошедшего и выяснять, кто осуществил атаку, после чего объявит о результатах расследования.