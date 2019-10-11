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РИА Новости

Захарова рассказала о небылицах о Китае в российском интернете

12:34 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. В российском сегменте интернета ходит огромное количество небылиц о Китае, что не идет на пользу ни китайской, ни российской аудитории, завила в пятницу журналистам официальный представитель МИД КНР Мария Захарова.
"Это удивительно, но такое количество небылиц, которые в российском сегменте ходят о Китае, даже мне сложно представить, если бы я их сама не видела… Такие вещи точно не идут на пользу ни российской аудитории, ни китайской аудитории", - отметила официальный представитель МИД России.
Она добавила, что в настоящее время наблюдается огромная заинтересованность китайской аудитории к России в самых разных сферах, подчеркнув, что это не вопрос каких-то политических установок от правительства Китая, сколько живой интерес аудитории.
"Об этом говорят цифры. Мы эти цифры посмотрели и поняли, что действительно нужно действовать в этом направлении намного более активно чем есть. Это в том числе и способ противодействия фейкам и вбросам", - добавила Захарова.
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Официальный представитель МИД РФ, которая находится с рабочим визитом в Китае, также рассказала, что встречалась с руководством компаний Weibo, Sina.
"Руководство этого холдинга нас сегодня принимало. Это очень впечатляющая была встреча. На мой взгляд, потенциал сотрудничества не просто большой, а даже не проанализирован", - отметила Захарова.
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Мария ЗахароваМИД РФКитайРоссияВ мире
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