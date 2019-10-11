Захарова рассказала о небылицах о Китае в российском интернете

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв

ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. В российском сегменте интернета ходит огромное количество небылиц о Китае, что не идет на пользу ни китайской, ни российской аудитории, завила в пятницу журналистам официальный представитель МИД КНР Мария Захарова.

"Это удивительно, но такое количество небылиц, которые в российском сегменте ходят о Китае, даже мне сложно представить, если бы я их сама не видела… Такие вещи точно не идут на пользу ни российской аудитории, ни китайской аудитории", - отметила официальный представитель МИД России.

Она добавила, что в настоящее время наблюдается огромная заинтересованность китайской аудитории к России в самых разных сферах, подчеркнув, что это не вопрос каких-то политических установок от правительства Китая, сколько живой интерес аудитории.

"Об этом говорят цифры. Мы эти цифры посмотрели и поняли, что действительно нужно действовать в этом направлении намного более активно чем есть. Это в том числе и способ противодействия фейкам и вбросам", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ, которая находится с рабочим визитом в Китае, также рассказала, что встречалась с руководством компаний Weibo, Sina.