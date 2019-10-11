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РИА Новости

Вулкан Этна на Сицилии возобновил активность

12:27 11.10.2019 (обновлено: 12:29 11.10.2019)
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CC0 / 6657176 / Вулкан Этна
Вулкан Этна
CC0 / 6657176 /
РИМ, 11 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Новое усиление активности вулкана Этна, находящегося на восточном побережье итальянского острова Сицилия, зафиксировали в пятницу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
Специальные телекамеры Ingv, установленные в верхней части северо-восточного склона Этны, зафиксировали извержение вулкана около 06.30 (07.30 мск). На сей раз оно характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла. Столбы серого дыма сейчас хорошо видны над Этной.
Вулканологи из сицилийского центра Ingv оценивают ситуацию как относительно спокойную. Тем не менее, выброс вулканического пепла привел к необходимости частичного закрытия воздушного пространства над городом Катания.
Администрация международного аэропорта Катании издала распоряжение, согласно которому в час будут приниматься лишь четыре авиарейса. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет производиться согласно расписанию, однако в сложившейся ситуации весьма вероятны задержки рейсов.
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Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. На сей она проснулась 14 июля. Тогда извержение из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны, сопровождалось выбросом раскаленной лавы, вулканического пепла и колебаниями земной поверхности средней силы. С тех пор вулканологи зафиксировали еще несколько менее сильных извержений.
В июне 2013 года Этна была внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.
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