В ДНР заявили о срыве третьей попытки отвода сил в Донбассе

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 11 окт – РИА Новости. Украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в районе Петровского в Донбассе, новых попыток не будет до переговоров в Минске, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отвод сил в районе Петровского, согласно утвержденного контактной группой графика, должен был начаться 9 октября. ДНР в среду и четверг по несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, однако ответных действий со стороны украинских силовиков так и не последовало. В республике отмечали, что 11 октября – это последний день, когда, согласно графика, стороны должны отвести силы.

"Сегодня я могу сказать, что это конечный день, третий день, который был отведен на практические мероприятия по отведению. Они не свершились, что и является срывом плана-графика. Теперь будем встречи в Минске", - сказал представитель ДНР в СЦКК.