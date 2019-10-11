В ДНР заявили о срыве третьей попытки отвода сил в Донбассе

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 11 окт – РИА Новости. Украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в районе Петровского в Донбассе, новых попыток не будет до переговоров в Минске, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отвод сил в районе Петровского, согласно утвержденного контактной группой графика, должен был начаться 9 октября. ДНР в среду и четверг по несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, однако ответных действий со стороны украинских силовиков так и не последовало. В республике отмечали, что 11 октября – это последний день, когда, согласно графика, стороны должны отвести силы.
"Сегодня я могу сказать, что это конечный день, третий день, который был отведен на практические мероприятия по отведению. Они не свершились, что и является срывом плана-графика. Теперь будем встречи в Минске", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.