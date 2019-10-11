Путин заявил, что, по данным ГРУ, в Сирии находятся тысячи боевиков

АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. По данным ГРУ генштаба ВС РФ, на севере Сирии находятся тысячи боевиков, необходимо мобилизовать усилия спецслужб стран СНГ для купирования угрозы прихода террористов из САР на территории других стран, заявил президент России Владимир Путин.
"По данным главного разведуправления генштаба России, там (на севере Сирии - ред.) сотни боевиков... Это реальная для нас с вами угроза. Как они и куда будут двигаться - через территорию Турции, через другие территории, вглубь уйдут Сирии на неподконтрольные никому территории, через Ирак будут двигаться, через другие страны и регионы? Вот мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы", - сказал Путин на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде, комментируя военную операцию Турции на территории Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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