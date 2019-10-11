Путин заявил, что, по данным ГРУ, в Сирии находятся тысячи боевиков

"По данным главного разведуправления генштаба России, там (на севере Сирии - ред.) сотни боевиков... Это реальная для нас с вами угроза. Как они и куда будут двигаться - через территорию Турции, через другие территории, вглубь уйдут Сирии на неподконтрольные никому территории, через Ирак будут двигаться, через другие страны и регионы? Вот мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на купирование этой реально возникающей новой угрозы", - сказал Путин на расширенном заседании Совета глав государств СНГ в пятницу в Ашхабаде, комментируя военную операцию Турции на территории Сирии.