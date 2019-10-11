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РИА Новости

В Японии Toyota и Honda остановили работу заводов из-за приближения тайфуна

12:21 11.10.2019
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© AFP 2019 / Koji SasaharaРабочие на открытой сборочной линии на заводе компании Toyota Motor Co. в префектуре Мияги, на севере Японии
Рабочие на открытой сборочной линии на заводе компании Toyota Motor Co. в префектуре Мияги, на севере Японии
© AFP 2019 / Koji Sasahara
ТОКИО, 11 окт - РИА Новости. Ведущие японские автопроизводители - компании Toyota Motor и Honda Motor - объявили о приостановке работы на своих заводах в связи с приближением мощного тайфуна "Хагибис", сообщило агентство Киодо.
В частности, 12 октября, в субботу, не будут работать три завода Toyota в префектурах Миэ, Фукуока и Гифу. Компания Honda приостановит работу на двух заводах, в том числе, в префектуре Саитама.
Хлебные полки без хлеба. Ситуация в магазинах во время приближения тайфуна к Токио
11:39РИА Новости
В Японии накануне тайфуна из магазинов исчезли хлеб, вода и газовые баллоны
Тайфун "Хагибис" идет на Японию с юго-востока и на выходных может обрушиться на побережье, затронув Токио. Давление в центре тайфуна составляет 925 гектопаскалей, скорость ветра в центре до 50 метров в секунду, при порывах – до 70.
К настоящему времени авиакомпании объявили об отмене более тысячи авиарейсов. Движение скоростных поездов между Токио и другими крупными городами будет в субботу остановлено. Перекрываются участки автодорог, линий метро и пригородных поездов. Столичные школы отменили занятия в субботу.
Премьер Японии Синдзо Абэ
06:10РИА Новости
Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном "Хагибис"
Метеорологи предполагают, что по мощности и масштабам возможного ущерба "Хагибис" сравним с тайфуном "Ида" (японское название – "Каногава"), который в 1958 году унес жизни 1269 человек.
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