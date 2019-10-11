В Японии Toyota и Honda остановили работу заводов из-за приближения тайфуна

Рабочие на открытой сборочной линии на заводе компании Toyota Motor Co. в префектуре Мияги, на севере Японии

ТОКИО, 11 окт - РИА Новости. Ведущие японские автопроизводители - компании Toyota Motor и Honda Motor - объявили о приостановке работы на своих заводах в связи с приближением мощного тайфуна "Хагибис", сообщило агентство Киодо.

В частности, 12 октября, в субботу, не будут работать три завода Toyota в префектурах Миэ, Фукуока и Гифу. Компания Honda приостановит работу на двух заводах, в том числе, в префектуре Саитама.

Тайфун "Хагибис" идет на Японию с юго-востока и на выходных может обрушиться на побережье, затронув Токио. Давление в центре тайфуна составляет 925 гектопаскалей, скорость ветра в центре до 50 метров в секунду, при порывах – до 70.

К настоящему времени авиакомпании объявили об отмене более тысячи авиарейсов. Движение скоростных поездов между Токио и другими крупными городами будет в субботу остановлено. Перекрываются участки автодорог, линий метро и пригородных поездов. Столичные школы отменили занятия в субботу.