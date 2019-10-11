Зеленский не смог обеспечить разведение сил в Донбассе, заявил Путин

АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал ситуацию с разведением войск в Донбассе и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей.

"Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", — заявил Путин на заседании глав стран СНГ.

Он подчеркнул, что представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР неоднократно сигнализировали о своей готовности начать отвод сил, но "с той стороны ничего, никакого ответа нет".

По словам Путина, для начала процесса нужна политическая воля, поэтому поддерживать нужно не конкретных людей, а ту политику, которую они проводят.

"Нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать", — добавил российский лидер.