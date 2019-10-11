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РИА Новости

Зеленский не смог обеспечить разведение сил в Донбассе, заявил Путин

12:17 11.10.2019 (обновлено: 16:17 11.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АШХАБАД, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал ситуацию с разведением войск в Донбассе и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей.
"Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", — заявил Путин на заседании глав стран СНГ.
Он подчеркнул, что представители самопровозглашенных ЛНР и ДНР неоднократно сигнализировали о своей готовности начать отвод сил, но "с той стороны ничего, никакого ответа нет".
По словам Путина, для начала процесса нужна политическая воля, поэтому поддерживать нужно не конкретных людей, а ту политику, которую они проводят.
"Нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать", — добавил российский лидер.
Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. В пятницу Киев в третий раз сорвал разведение в районе Петровского и Золотого. Процесс, согласно утвержденного графика, должен был начаться 9 октября. Представители ЛНР и ДНР в среду и четверг несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских Вооруженных сил не последовало.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ПутинВ мире
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11 октября, 12:21
сергей карпухин
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