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РИА Новости

Минздрав рассказал о целях проверки водителей на алкоголизм

12:17 11.10.2019 (обновлено: 13:24 11.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСдача крови для анализа
Сдача крови для анализа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сдача крови для анализа. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тестирование водителей на употребление алкоголя и наркотиков перед получением прав станет эффективной мерой профилактики ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Минздрав России ранее предложил ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав. Проект приказа был подготовлен ведомством в середине лета.
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"Проверка претендентов на получение водительских прав на наличие у них пристрастия к алкоголю и употребления наркотически и психотропных веществ станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.
Приказ вступит в силу после завершения процедуры государственной регистрации в министерстве юстиции и его последующего опубликования, уточнили в пресс-службе.
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