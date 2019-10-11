Минздрав рассказал о целях проверки водителей на алкоголизм

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Тестирование водителей на употребление алкоголя и наркотиков перед получением прав станет эффективной мерой профилактики ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Минздрав России ранее предложил ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав. Проект приказа был подготовлен ведомством в середине лета.

"Проверка претендентов на получение водительских прав на наличие у них пристрастия к алкоголю и употребления наркотически и психотропных веществ станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.