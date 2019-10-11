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РИА Новости

Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

12:15 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 11 окт - РИА Новости. Традиционные инструменты, такие как банковские карты и наличные деньги, не уйдут из использования, несмотря на удобство современных финансовых технологий, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии "2035" на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
Говоря о картах, она пояснила, что ими удобнее пользоваться в заграничных поездках. "Даже если будет развит, например, биометрический эквайринг, когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, считывают ваши биометрические данные, вы берете продукты и уходите, - вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу, либо должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях", - сказала Набиуллина.
Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества. Но люди продолжаются пользоваться наличными деньгами как минимум по двум причинам.
"Давайте задумаемся о том, почему людям нужны наличные, почему они хранят наличные? Не потому что это удобно, не потому что это безопасно, сейчас безналичные представляют большее удобство, большую безопасность. Я думаю, что две вещи (стали причиной - ред.): первое – это все-таки желание анонимности, и только наличные сейчас дают вам эту анонимность. И второе – это доверие к финансовым институтам, к устойчивости финансовых институтов, потому что проблемы с банками все равно случаются", - объяснила она.
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