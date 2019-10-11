Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут

Говоря о картах, она пояснила, что ими удобнее пользоваться в заграничных поездках. "Даже если будет развит, например, биометрический эквайринг, когда вы приходите в магазин, вам не нужен ни смартфон, ни пластиковая карта, считывают ваши биометрические данные, вы берете продукты и уходите, - вы не сможете это сделать, если вы поехали за границу, либо должна идти речь о том, что страны обмениваются биометрическими данными, что мне очень тяжело представить в нынешних условиях", - сказала Набиуллина.