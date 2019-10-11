Лукашенко отметил важность принятия декларации о неразмещении РСМД в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019

МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что принятие декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе стало бы важным шагом в снижении напряженности.

Как передает в пятницу пресс-служба белорусского лидера, это заявление было сделано на саммите стран Содружества в Ашхабаде. Лукашенко, в частности, обратил внимание, что белорусской стороной была выдвинута инициатива о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. По словам Лукашенко, Минск предлагает разработать соответствующую декларацию ответственных стран.

"После прекращения действия соответствующего договора становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента. А это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации… Принятие такого документа (декларации – ред.) стало бы важным шагом в снижении напряженности, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия как полноправная участница договора не выходила из него и впредь не намерена это делать, если не будет угроз безопасности страны.