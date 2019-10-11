Лукашенко отметил важность принятия декларации о неразмещении РСМД в Европе

МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что принятие декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе стало бы важным шагом в снижении напряженности.
Как передает в пятницу пресс-служба белорусского лидера, это заявление было сделано на саммите стран Содружества в Ашхабаде. Лукашенко, в частности, обратил внимание, что белорусской стороной была выдвинута инициатива о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. По словам Лукашенко, Минск предлагает разработать соответствующую декларацию ответственных стран.
"После прекращения действия соответствующего договора становится весьма вероятным появление таких вооружений в европейской части континента. А это неизбежно влечет за собой угрозу нового витка военной конфронтации… Принятие такого документа (декларации – ред.) стало бы важным шагом в снижении напряженности, восстановлении доверия и укреплении международной безопасности", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Белоруссия как полноправная участница договора не выходила из него и впредь не намерена это делать, если не будет угроз безопасности страны.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.