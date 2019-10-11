Ополченцы ЛНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

ЗОЛОТОЕ, 11 окт – РИА Новости. Представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) запустил сигнальную ракету, символизирующую готовность к разведению сил у Золотого в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. Ранее украинские силовики дважды сорвали отвод сил у Золотого.
"Ровно в 12.00 в подтверждение готовности к разведению мы запустили ракету белого цвета. Ожидаем ответных действий с украинской стороны",- сообщил руководитель представительства ЛНР в СЦКК.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.