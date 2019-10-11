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РИА Новости

Иран расследует инцидент с танкером в Красном море

12:04 11.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКрасное море
Красное море
© РИА Новости / Антон Денисов
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Красное море. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 окт – РИА Новости. Иранской нефтяной танкер был атакован в Красном море, по нему было нанесено два удара, Тегеран выясняет, кто стоит за нападением, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Проверка, проведенная национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер… был атаковал два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения", - говорится в сообщении Мусави.
Он отметил, что Тегеран продолжает изучать обстоятельства и выяснять, кто осуществил атаку, после объявит о результатах расследования.
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореКрасное мореИранВ мире
Популярные комментарии
Давайте по традиции все дружно обвиним американцев)))
11 октября, 12:27
SSch.shurikov
1950008
Предлагаю обвинить американцев, а доказательством будет неспособность американцев доказать обратное.
11 октября, 12:35
eextra_large
1300001
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