Иран расследует инцидент с танкером в Красном море

ТЕГЕРАН, 11 окт – РИА Новости. Иранской нефтяной танкер был атакован в Красном море, по нему было нанесено два удара, Тегеран выясняет, кто стоит за нападением, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Проверка, проведенная национальной танкерной компанией Ирана, показывает, что иранский танкер… был атаковал два раза с разницей примерно в 30 минут и получил повреждения", - говорится в сообщении Мусави.
Он отметил, что Тегеран продолжает изучать обстоятельства и выяснять, кто осуществил атаку, после объявит о результатах расследования.
Kapal tanker Sanitized milik perusahaan Iran meledak dan terbakar di Laut Merah, tepatnya 100 km dari pantai Jeddah, Arab Saudi. Minyak tumpah ke Laut Merah. https://t.co/WxJwNjOMEd— iNews.id (@iNewsID) 11 октября 2019 г.