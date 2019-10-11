Чавушоглу обвинил в двуличии страны НАТО, осудившие операцию Турции в Сирии

АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Страны НАТО, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, занимают двуличную позицию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсем Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
"Некоторые страны НАТО сделали осуждающие заявления. Мне этого не понять. Все знают, что РПК (Рабочая партия Курдистана) и YPG (силы самообороны сирийских курдов) - одно и то же. Все говорят, что наша обеспокоенность законна. Тогда законно и наше право бороться с причиной этого беспокойства. Вы поддерживаете нашу обеспокоенность, но отрицаете наше право на операцию, да еще и поддерживаете террористов. Это двуличие", - сказал Чавушоглу.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России