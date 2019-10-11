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РИА Новости
Война в Сирии

Чавушоглу обвинил в двуличии страны НАТО, осудившие операцию Турции в Сирии

12:01 11.10.2019 (обновлено: 12:10 11.10.2019)
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Страны НАТО, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, занимают двуличную позицию, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсем Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
"Некоторые страны НАТО сделали осуждающие заявления. Мне этого не понять. Все знают, что РПК (Рабочая партия Курдистана) и YPG (силы самообороны сирийских курдов) - одно и то же. Все говорят, что наша обеспокоенность законна. Тогда законно и наше право бороться с причиной этого беспокойства. Вы поддерживаете нашу обеспокоенность, но отрицаете наше право на операцию, да еще и поддерживаете террористов. Это двуличие", - сказал Чавушоглу.
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* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМевлют ЧавушоглуНАТОМИД ТурцииТурцияСирияВ мире
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