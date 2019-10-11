Чавушоглу обвинил в двуличии страны НАТО, осудившие операцию Турции в Сирии

"Некоторые страны НАТО сделали осуждающие заявления. Мне этого не понять. Все знают, что РПК (Рабочая партия Курдистана) и YPG (силы самообороны сирийских курдов) - одно и то же. Все говорят, что наша обеспокоенность законна. Тогда законно и наше право бороться с причиной этого беспокойства. Вы поддерживаете нашу обеспокоенность, но отрицаете наше право на операцию, да еще и поддерживаете террористов. Это двуличие", - сказал Чавушоглу.