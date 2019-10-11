Синоптики спрогнозировали потепление до 17 градусов в Москве

"Я хочу поздравить москвичей, что суббота и воскресенье будут очень теплыми, будут выше нормы примерно на четыре градуса, температура будет 12-14 градусов. Шутка ли сказать, в середине октября. Такой температурный фон больше характерен для сентября… 14 октября прогнозируем 15-17 градусов и, вообще, в начале следующей недели первые три дня будут очень теплыми. Это будет последний всплеск теплой осени", - сказал Вильфанд.