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РИА Новости

Синоптики спрогнозировали потепление до 17 градусов в Москве

12:01 11.10.2019
2003
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка
Девушка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Потепление до 15-17 градусов ожидает москвичей в ближайшие пять дней, потом тепло сменится резким похолоданием, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Я хочу поздравить москвичей, что суббота и воскресенье будут очень теплыми, будут выше нормы примерно на четыре градуса, температура будет 12-14 градусов. Шутка ли сказать, в середине октября. Такой температурный фон больше характерен для сентября… 14 октября прогнозируем 15-17 градусов и, вообще, в начале следующей недели первые три дня будут очень теплыми. Это будет последний всплеск теплой осени", - сказал Вильфанд.
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Он также добавил, что в субботу ожидается дождливая и облачная погода, а в воскресенье вырастет атмосферное давление, ночь будет без осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди.
По прогнозам метеорологов, во второй половине следующей недели москвичей ждет резкое понижение температуры.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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