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РИА Новости
Война в Сирии

Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии

11:59 11.10.2019 (обновлено: 12:01 11.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Владимир Песня
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
"Мы ведем борьбу с терроризмом и будем ее продолжать. Я проинформировал нашего гостя об операции. Обсудили и другие темы. Наше самое естественное ожидание, чтобы наши союзники по НАТО понимали причины нашей обеспокоенности и поддерживали наши действия", - заявил Чавушоглу.
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В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМевлют ЧавушоглуНАТОТурцияСирияВ мире
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