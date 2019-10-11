Союз журналистов Украины раскритиковал идею ввести ответственность за фейки

КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Глава Независимого союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "дикостью" предложение ввести уголовную ответственность за фейковые новости и заявил, что цензура в СМИ на Украине невозможна.

Он также напомнил, что ввести уголовную ответственность за клевету пытались и раньше, когда президентами были Виктор Янукович и Петр Порошенко, но у них это не получилось.