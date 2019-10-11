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РИА Новости

Союз журналистов Украины раскритиковал идею ввести ответственность за фейки

11:58 11.10.2019
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© Depositphotos / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой
© Depositphotos / macor
Журналисты за работой . Архивное фото
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Глава Независимого союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "дикостью" предложение ввести уголовную ответственность за фейковые новости и заявил, что цензура в СМИ на Украине невозможна.
Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность за искажение и распространение недостоверной информации.
"Это дикость. К сожалению, каждая новая власть начинает свою работу с желания ограничить СМИ… Атаки на медиа и ограничения свободы слова не помогли старым властям, не помогут и новой. На Украине невозможна цензура и ограничения свободы СМИ. Удивляюсь, как у бывшего медийщика возникает желание ограничивать свободу своих бывших коллег. Да, бороться с манипуляциями и фейками надо. Но не за счет запугивания критических или неручных СМИ и журналистов", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Он также напомнил, что ввести уголовную ответственность за клевету пытались и раньше, когда президентами были Виктор Янукович и Петр Порошенко, но у них это не получилось.
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