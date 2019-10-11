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РИА Новости

Жителя Башкирии задержали за домогательства к мальчику в бассейне

11:51 11.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 11 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя башкирского Салавата по подозрению в сексуальном надругательстве над восьмилетним мальчиком в душе городского бассейна.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, инцидент произошёл в бассейне города Салават. "Поступило заявление от родителей 8-летнего мальчика, который рассказал, что мужчина 1978 года рождения во время нахождения в душевой бассейна прикасался к нему",- рассказал он.
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Следственные органы Башкирии задержали подозреваемого, им оказался посетитель бассейна.
"По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются причины и условия, способствующие совершенному преступлению", - говорится в официальном комментарии следственного управления СК РФ по Башкирии.
Ранее подобный случай произошёл в продуктовом магазине города Октябрьский - местный житель потрогал 15-летнюю девочку и убежал.
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Республика БашкортостанСледственный комитет РФСалаватПроисшествия
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