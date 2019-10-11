Жителя Башкирии задержали за домогательства к мальчику в бассейне

УФА, 11 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя башкирского Салавата по подозрению в сексуальном надругательстве над восьмилетним мальчиком в душе городского бассейна.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, инцидент произошёл в бассейне города Салават. "Поступило заявление от родителей 8-летнего мальчика, который рассказал, что мужчина 1978 года рождения во время нахождения в душевой бассейна прикасался к нему",- рассказал он.