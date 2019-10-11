Жителя Башкирии задержали за домогательства к мальчику в бассейне

УФА, 11 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя башкирского Салавата по подозрению в сексуальном надругательстве над восьмилетним мальчиком в душе городского бассейна.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, инцидент произошёл в бассейне города Салават. "Поступило заявление от родителей 8-летнего мальчика, который рассказал, что мужчина 1978 года рождения во время нахождения в душевой бассейна прикасался к нему",- рассказал он.
Следственные органы Башкирии задержали подозреваемого, им оказался посетитель бассейна.
"По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, устанавливаются причины и условия, способствующие совершенному преступлению", - говорится в официальном комментарии следственного управления СК РФ по Башкирии.
Ранее подобный случай произошёл в продуктовом магазине города Октябрьский - местный житель потрогал 15-летнюю девочку и убежал.