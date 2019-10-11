Театр Сатиры выразил соболезнования в связи с кончиной вдовы Папанова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Театр Сатиры выразил соболезнования родным и близким Надежды Каратаевой, вдовы Анатолия Папанова, которая скончалась накануне, говорится в сообщении на сайте театра.
Каратаева скончалась в четверг в больнице, сообщили РИА Новости в театре. Представитель театра добавил, что пока не располагает информацией о том, где будет похоронена Каратаева.
"Десятого октября на 96-м году жизни не стало актрисы театра и кино, заслуженной артистки РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны, вдовы Анатолия Папанова Надежды Юрьевны Каратаевой. Коллектив театр Сатиры выражает соболезнования родным и близким актрисы", - говорится в сообщении на сайте.