В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Идёт расследование, у нас пока нет каких-то доказательных фактов, чтобы говорить о чьей-либо причастности", - сказал Кабулов.

По его словам, о виновных в инциденте говорить "преждевременно". Дипломат призвал дождаться результатов расследования.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в пятницу утром на иранском нефтяном танкере в 60 милях от побережья Саудовской Аравии - неподалеку от портового города Джидда. Судно принадлежит дочке Национальной нефтяной компании Ирана - национальной танкерной компании Ирана.

Kapal tanker Sanitized milik perusahaan Iran meledak dan terbakar di Laut Merah, tepatnya 100 km dari pantai Jeddah, Arab Saudi. Minyak tumpah ke Laut Merah. https://t.co/WxJwNjOMEd — iNews.id (@iNewsID) 11 октября 2019 г.

Компания, в свою очередь, сообщала о возможном поочередном попадании двух ракет по танкеру, а СМИ говорили о возможном теракте. При этом экипаж танкера не пострадал, а ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, утечка которой в итоге и произошла.