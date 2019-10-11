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РИА Новости

В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море

11:45 11.10.2019 (обновлено: 11:50 11.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В МИД РФ считают преждевременным говорить о чьей-либо причастности ко взрыву на иранском танкере в Красном море, Тегеран расследует причины инцидента, заявил РИА Новости директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Идёт расследование, у нас пока нет каких-то доказательных фактов, чтобы говорить о чьей-либо причастности", - сказал Кабулов.
По его словам, о виновных в инциденте говорить "преждевременно". Дипломат призвал дождаться результатов расследования.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в пятницу утром на иранском нефтяном танкере в 60 милях от побережья Саудовской Аравии - неподалеку от портового города Джидда. Судно принадлежит дочке Национальной нефтяной компании Ирана - национальной танкерной компании Ирана.
Компания, в свою очередь, сообщала о возможном поочередном попадании двух ракет по танкеру, а СМИ говорили о возможном теракте. При этом экипаж танкера не пострадал, а ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, утечка которой в итоге и произошла.
Директор Национальной танкерной компании Ирана сообщил о том, что никто не оказал помощь пострадавшему судну и оно пока не продолжило плавание.
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Взрыв на иранском танкере в Красном мореМИД РФСаудовская АравияРоссияИранВ мире
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