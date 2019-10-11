Названы самые распространенные в России болезни младенцев

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Болезни органов дыхания стали самыми распространенными среди младенцев, передает Болезни органов дыхания стали самыми распространенными среди младенцев, передает RT со ссылкой на статистику Минздрава.

Она основывалась на данных Росстата за 2018 год.

На втором месте оказались отдельные состояния, возникающие в перинатальный период. К ним относятся родовые травмы и врожденные аномалии. Их диагностировали 411 тысяч раз.

Также у детей обнаруживали расстройства нервной системы (почти 400 тысяч случаев), работы органов пищеварения (236,6 тысячи раз) и болезни кожи (почти 220 тысяч).

Кроме того, в 2018 году у младенцев диагностировали новообразования (43,7 тысяч случаев), травмы (41,6 тысячи) и нарушения системы кровообращения (17,1 тысячи раз).

Наиболее редкими расстройствами были психические и поведенческие. Их зафиксировали всего 18 раз. За десять лет этот показатель снизился в 70 раз. В 2008 году зарегистрировали 1,2 тысячи случаев.