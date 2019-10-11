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РИА Новости

Названы самые распространенные в России болезни младенцев

11:45 11.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Болезни органов дыхания стали самыми распространенными среди младенцев, передает RT со ссылкой на статистику Минздрава.
Она основывалась на данных Росстата за 2018 год.
На втором месте оказались отдельные состояния, возникающие в перинатальный период. К ним относятся родовые травмы и врожденные аномалии. Их диагностировали 411 тысяч раз.
Также у детей обнаруживали расстройства нервной системы (почти 400 тысяч случаев), работы органов пищеварения (236,6 тысячи раз) и болезни кожи (почти 220 тысяч).
Кроме того, в 2018 году у младенцев диагностировали новообразования (43,7 тысяч случаев), травмы (41,6 тысячи) и нарушения системы кровообращения (17,1 тысячи раз).
Наиболее редкими расстройствами были психические и поведенческие. Их зафиксировали всего 18 раз. За десять лет этот показатель снизился в 70 раз. В 2008 году зарегистрировали 1,2 тысячи случаев.
Врач-педиатр Кирилл Калистратов считает, что большое число случаев заболеваний органов дыхания (более двух миллионов за 2018 год), связано с тем, что иммунитет маленьких детей формируется преимущественно через болезни легких.
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