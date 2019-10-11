Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство труда подготовило законопроект, изменяющий условия выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Соответствующий документ опубликован на федеральном сайте проектов нормативных актов.
В соответствии с предлагаемыми поправками претендовать на выплату пособия может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени.
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
Как пояснили РБК в Минтруде, эта инициатива поможет бороться со злоупотреблениями правом на пособие: если опекун проводит на работе больше времени, чем с ребенком, он не должен получать эти деньги.
"В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом", — считают в ведомстве.
В Минтруде подчеркнули, что предлагаемое нововведение никак не ущемляет права граждан, поскольку и сейчас те, кто не осуществляет уход за ребенком, не имеет права на пособие.
"Предлагаемое дополнение направлено на упорядочение регулируемых правоотношений. В случае его принятия пособия, как и сейчас, будут выплачиваться лицам, работающим в период отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени и продолжающим осуществлять уход за ребенком, то есть в случае если за ребенком фактически ухаживает один из работающих близких родственников (мама, папа, бабушка или дедушка), он и будет получать пособие", — заявили РИА Новости в министерстве.