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РИА Новости

Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

11:45 11.10.2019 (обновлено: 14:05 11.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство труда подготовило законопроект, изменяющий условия выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Соответствующий документ опубликован на федеральном сайте проектов нормативных актов.
В соответствии с предлагаемыми поправками претендовать на выплату пособия может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени.
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
Как пояснили РБК в Минтруде, эта инициатива поможет бороться со злоупотреблениями правом на пособие: если опекун проводит на работе больше времени, чем с ребенком, он не должен получать эти деньги.

"В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом", — считают в ведомстве.

В Минтруде подчеркнули, что предлагаемое нововведение никак не ущемляет права граждан, поскольку и сейчас те, кто не осуществляет уход за ребенком, не имеет права на пособие.
"Предлагаемое дополнение направлено на упорядочение регулируемых правоотношений. В случае его принятия пособия, как и сейчас, будут выплачиваться лицам, работающим в период отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени и продолжающим осуществлять уход за ребенком, то есть в случае если за ребенком фактически ухаживает один из работающих близких родственников (мама, папа, бабушка или дедушка), он и будет получать пособие", — заявили РИА Новости в министерстве.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Какие мультики, если пособие платится только до 1,5 лет!? Безумные чиновники считают, что ребенка до 1,5 лет можно оставить без присмотра? Может они сами попробуют прожить на это пособие без доп. дохода, ещё и с ребёнком? Нет ни одного случая, чтобы только один человек всё время присматривал за ребенком. Маме в любом случае помогают мужья, бабушки, дедушки, няни, подруги и т.д. Ребенок не может без ухода и родители этот уход обеспечивают. А каким образом - это чиновников волновать не должно. Вместо упрощения опять ставят дополнительные преграды. Сразу бы отменили пособие и перестали болтать про поддержку семей и демографии.
11 октября, 12:32
МТМаксим Т
9701103
На это мизерные пособие невозможно прожить, алт и подрабатывают. Пусть минтруд озаботился введением прогрессивной шкалы налогообложения как во всех цивилизованных странах
11 октября, 12:44
iizv2003
7820101
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