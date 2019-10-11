Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство труда подготовило законопроект, изменяющий условия выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Соответствующий документ опубликован на федеральном сайте проектов нормативных актов. Министерство труда подготовило законопроект, изменяющий условия выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Соответствующий документ опубликован на федеральномпроектов нормативных актов.

В соответствии с предлагаемыми поправками претендовать на выплату пособия может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени.

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.

РБК в Минтруде, эта инициатива поможет бороться со злоупотреблениями правом на пособие: если опекун проводит на работе больше времени, чем с ребенком, он не должен получать эти деньги. Как пояснилив Минтруде, эта инициатива поможет бороться со злоупотреблениями правом на пособие: если опекун проводит на работе больше времени, чем с ребенком, он не должен получать эти деньги.

"В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом", — считают в ведомстве.

В Минтруде подчеркнули, что предлагаемое нововведение никак не ущемляет права граждан, поскольку и сейчас те, кто не осуществляет уход за ребенком, не имеет права на пособие.