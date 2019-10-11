Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T11:44Z
https://ria.ru/20191011/1559662618.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155192/06/1551920651_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7412c003afd3873fe348b14fad428bc0.jpg
РИА Новости

Исследование: 60% россиян готовы перейти на беспилотный автомобиль

11:44 11.10.2019
129
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпециальный знак - литера "А", обозначающий автономное вождение
Специальный знак - литера А, обозначающий автономное вождение
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Более 60% россиян готовы перейти на беспилотный автомобиль, следует из презентации исследования рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
"Свыше 60% опрошенных уже сейчас готовы использовать беспилотный транспорт", - следует из презентации, представленной на международном форуме "Автонет". Исследование проводилось летом 2019 года, данные выборки представлены не были.
Тренажер электропоезда Ласточка в передвижном выставочно-лекционном комплексе РЖД в Иваново
8 сентября, 11:30Туризм
Российские туристы рассказали как относятся к беспилотным поездам
Среди плюсов беспилотников респонденты выделили безопасность - 30% и возможность заниматься другим делом во время езды - 55%. Среди минусов указали невозможность влияния на ситуацию - 29%, возможность хакерского взлома - 16%, возможность технического сбоя - 51%.
Согласно презентации, общий объем рынка частных беспилотных автомобилей в мире ожидается на уровне 60 миллиардов долларов к 2030 году. Доля России составит 5%. "Общий прогнозный объем мирового рынка дополнительных сервисов в автомобиле к 2030 году превысит 3 триллиона долларов. Автомобиль становится комфортной средой для текущих дел и отдыха человека, открывает возможности для мобильных сервисов с учетом геолокации. Оборот мирового автопрома будет расти преимущественно за счет дополнительных сервисов в автомобиле", - отмечается в документе.
Управление температурой в доме с помощью приложения в телефоне
23 августа, 00:40РИА Новости
Исследование показало, сколько россиян хотят жить в "умном доме"
"Прогнозируется, что в 2040 году в мире будет продано около 60 миллионов электромобилей, что составит 55% рынка легковых автомобилей. Причины роста: ужесточение требований к выбросам выхлопных газов, субсидирование приобретения электромобиля, дифференцированное налогообложение на основе экономии топлива или количества выбросов, привилегии (льготное пользование парковкой, платными дорогами, выделенными полосами) и стимулирование развития зарядной инфраструктуры (инвестиции, налоговые льготы)", - также говорится в исследовании.
Согласно прогнозу "Автонет", к концу 2020 года на российских дорогах будет более 6 миллионов персональных легковых автомобилей, подключенных к системе экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС и около 3 миллионов пользователей "умного страхования".
302009
Обсудить 5
АвтоРоссияТехнологии
Рекомендуем
Медик
Названы самые распространенные в России болезни младенцев
РИА
Новости
Автомобиль Aurus Senat
Aurus собрал более 600 предзаказов, сообщил Мантуров
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
Лента
новостей
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, как будет выглядеть финансовый рынок в 2035 году
Ученики во время урока
В ОНФ предложили на школьных уроках рассказывать подросткам о вреде курения
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме
Скворцова прокомментировала ситуацию с открытием врачами частных кабинетов
E-mail
Москвичей предупредили о рассылке писем с вирусом по электронной почте
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
За развитие сел должно отвечать одно министерство, заявил Володин
Бутылки с алкоголем на витрине магазина
Возраст при покупке алкоголя можно будет установить через сканирование лица
Автобусы
В Москве камеры будут фиксировать признаки усталости у водителей автобусов
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали взрыв на иранском танкере в Красном море
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Архивное фото
Автоэксперт раскритиковал идею проверять водителей на алкоголизм
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Лента новостейМолния