Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T12:10Z
https://ria.ru/20191011/1559662561.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155200/53/1552005331_0:19:2000:1145_1036x0_80_0_0_4e57e8b66d0ebd9f461e72f7bec39669.jpg
РИА Новости

В Польше создадут карту памятников воинам-освободителям к 75-летию Победы

11:43 11.10.2019 (обновлено: 12:10 11.10.2019)
172
© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии
Солдаты польской армии
© AP Photo / Alik Keplicz
Солдаты польской армии. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Польские общественники к 75-летию Победы создадут карту памятников воинам-освободителям, сообщил в Facebook руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц.
"В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы содружество "Курск" начинает работу над проектом "Польша. Карта освобождения", - написал Тыц.
Воины Войска Польского и Советской Армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
21 сентября, 15:16РИА Новости
В Польше отреставрировали памятник погибшему капитану Туркеничу
Он пояснил, что проект представляет собой карту, где "будут отмечены все шестьсот с лишним памятников советским воинам-освободителям, солдатам армии Войска Польского и других". В частности, будут даны координаты объекта, краткое описание, сведения о его состоянии на данный момент.
Тыц уточнил, что карта создается на основании приложения к российско-польскому межправительственному Соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года.
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
1 сентября, 13:0080 лет с начала Второй мировой войны
В Любляне зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь
Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего к сносу советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной Армии. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.
По последним имеющимся данным, более 100 памятников красноармейцам в Польше уже снесены.
500000
Обсудить 0
Ежи ТыцПольшаКурскВаршаваВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Россия и Китай подтвердили факты вмешательства США в дела двух стран
РИА
Новости
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В МИД Турции заявили, что проинформировали генсека НАТО об операции в Сирии
Открытие памятника А. С. Пушкину в Бресте
Россия передала в дар белорусскому Бресту бюст Пушкина
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Чавушоглу обвинил в двуличии страны НАТО, осудившие операцию Турции в Сирии
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать действующие власти Украины
Посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба
Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
Военный во время учений НАТО в Норвегии
Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что, по данным ГРУ, в Сирии находятся тысячи боевиков
Президент РФ Владимир Путин
Путин не получил ответа на обращение по ракетам средней дальности
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Путин рассказал, от чего зависит мир на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Захарова рассказала о небылицах о Китае в российском интернете
транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Зеленский не смог обеспечить разведение сил в Донбассе, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Лента новостейМолния