В Польше создадут карту памятников воинам-освободителям к 75-летию Победы

ВАРШАВА, 11 окт - РИА Новости. Польские общественники к 75-летию Победы создадут карту памятников воинам-освободителям, сообщил в Facebook руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц.

"В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы содружество "Курск" начинает работу над проектом "Польша. Карта освобождения", - написал Тыц.

Он пояснил, что проект представляет собой карту, где "будут отмечены все шестьсот с лишним памятников советским воинам-освободителям, солдатам армии Войска Польского и других". В частности, будут даны координаты объекта, краткое описание, сведения о его состоянии на данный момент.

Тыц уточнил, что карта создается на основании приложения к российско-польскому межправительственному Соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года.

Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего к сносу советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной Армии. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения.