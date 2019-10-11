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РИА Новости

Скворцова прокомментировала ситуацию с открытием врачами частных кабинетов

11:42 11.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минздрав считает патологической ситуацию, когда врачи государственных медучреждений открывают частные кабинеты рядом со своим основным местом работы, так как фактически это позволяет вытеснять государственные услуги частными, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Мы считаем патологической ситуацию, когда или главный врач, или просто врач, работающий в государственном учреждении, через дорогу открывает частный кабинет, потому что, безусловно, это один из механизмов, который позволяет вытеснить пациентов с государственного приема на частный",- сказала Скворцова журналистам.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
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Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваРоссия
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