Скворцова прокомментировала ситуацию с открытием врачами частных кабинетов

"Мы считаем патологической ситуацию, когда или главный врач, или просто врач, работающий в государственном учреждении, через дорогу открывает частный кабинет, потому что, безусловно, это один из механизмов, который позволяет вытеснить пациентов с государственного приема на частный",- сказала Скворцова журналистам.