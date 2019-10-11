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РИА Новости

В Японии накануне тайфуна из магазинов исчезли хлеб, вода и газовые баллоны

11:39 11.10.2019
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© РИА Новости . Ксения НакаХлебные полки без хлеба. Ситуация в магазинах во время приближения тайфуна к Токио
Хлебные полки без хлеба. Ситуация в магазинах во время приближения тайфуна к Токио
© РИА Новости . Ксения Нака
ТОКИО, 11 окт – РИА Новости, Ксения Нака. К приближению тайфуна "Хагибис" к японскому архипелагу жители столичного региона готовятся заблаговременно: с полок токийских магазинов исчезли хлеб, вода, лапша и газовые баллоны, передает корреспондент РИА Новости.   
Японию тайфунами не удивишь, уже сам порядковый номер 19 говорит о том, что только в этом году тропические циклоны 19 раз косвенно или напрямую затрагивали архипелаг. Японцы начинают готовиться к приходу тайфуна, только когда он превращается в серьезную угрозу. По прогнозам метеорологов, "Хагибис" сравним по силе с тайфуном "Ида" ("Каногава") 1958 года, когда погибли 1269 человек.
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По предварительным прогнозам метеорологов, наиболее сильно влияние тайфуна Токио и столичный регион испытают в субботу и в ночь на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.
Именно этого больше всего опасаются в столичном регионе после того, как тайфун в сентябре надолго оставил без электричества в префектуре Тиба рядом с Токио около 600 тысяч домов. В некоторых районах восстановление подачи энергии заняло около месяца.
Сейчас пусты полки, на которых обычно стоят баллоны с газом для домашних плиток (японцы любят в кругу семьи приготовить на них сукияки, сябу-сябу или зимнее блюдо "набэ" - "кастрюлю" - густую похлебку с овощами, рыбой или мясом). Если отключат электричество, еду можно будет приготовить на плитке. В  магазинах заметно поредел ассортимент напитков – исчезла вода в 2-х литровых бутылках и начал исчезать зеленый чай. Вечером в четверг первый потребительский удар приняли на себя полки с хлебом и быстрорастворимой лапшой. В пятницу днем в некоторых магазинах хлеб исчез совсем, прихватив на с собой все хлебобулочные изделия на всякий случай.
© РИА Новости . Ксения НакаЗдесь обычно стоят газовые баллоны. Ситуация в магазинах во время приближения тайфуна к Токио
Здесь обычно стоят газовые баллоны. Ситуация в магазинах во время приближения тайфуна к Токио
© РИА Новости . Ксения Нака
Здесь обычно стоят газовые баллоны. Ситуация в магазинах во время приближения тайфуна к Токио
"Даже не знаю, что вам сказать… Такого никогда еще не было. Все хотят купить хлеб, тайфун же идет. Но у нас больше нет", -  растерянно разводит руками сотрудник супермаркета в токийском районе Симбаси на вопрос корреспондента РИА Новости о пустых полках.
© РИА Новости . Ксения НакаПолки, на которых обычно стоит вода. Ситуация в магазинах во время приближения тайфуна к Токио
Полки, на которых обычно стоит вода. Ситуация в магазинах во время приближения тайфуна к Токио
© РИА Новости . Ксения Нака
Полки, на которых обычно стоит вода. Ситуация в магазинах во время приближения тайфуна к Токио
Информация о том, как подготовиться к тайфуну, распространяется по телевидению, радио, в интернете. Статья "Четыре вещи, которые вы должны успеть сделать сегодня перед тайфуном" полдня находилась в топе новостей Yahoo. Рекомендуется зарядить все имеющиеся в доме аккумуляторы; запастись водой и провизией; убрать все вещи с балкона, потому что если порывом ветра их поднимет в воздух, они могут не только разбить окна, но и стать причиной серьезных травм, а также договориться с членами семьи о том, как найти друг друга, если возникнут проблемы со связью.
Две крупнейших авиакомпании уже объявили об отмене в субботу 1190 авиарейсов. В субботу с утра или днем остановят движение поездов большинство железнодорожных компаний на основном японском острове Хонсю. О приостановке движения поездов в субботу из-за тайфуна объявил и токийский коммерческий метрополитен. На субботу отменены занятия в школах Токио.
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