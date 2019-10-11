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РИА Новости

В России появится сенсорная система мониторинга состояния пациента

11:39 11.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПациентка на приеме у врача-терапевта. Архивное фото
Пациентка на приеме у врача-терапевта. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сенсорная система мониторинга состояния пациента в режиме реального времени появится в России в 2022 году, промышленный образец разрабатывает Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе МИЭТ, говорится в сообщении оператора Центра - Российской венчурной компании (РВК).
"В Центре компетенций НТИ на базе МИЭТ будет создан промышленный образец сенсорной системы мониторинга состояния пациента, который позволит в режиме реального времени выявлять критические изменения показателей здоровья и обеспечивать своевременное реагирование медицинского персонала. Апробацию системы планируется провести на базе Сеченовского университета в 2022 году", - сообщается в релизе.
Сенсорная система состоит из манжеты для измерения давления, датчиков инфракрасного и оптико-акустического анализа, электрической проводимости. Комплекс будет обеспечивать непрерывный контроль за артериальным давлением (через анализ колебаний давления в манжете, вызванных артериальными импульсами), пульсом и насыщением периферического капилляра кислородом, дыханием, электрической активностью сердца и сосудистым кровообращением. На основе собранных данных система позволит выявлять события, требующие немедленного реагирования со стороны медперсонала или связанного с системой оборудования.
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"Система предназначена для дальнейшей интеграции с различными устройствами, в том числе клиническими дефибрилляторами-мониторами. Именно поэтому индустриальным партнером проекта выступает Уральский оптико-механический завод, который является одним из крупнейших предприятий, входящих в холдинг "Швабе", – приводятся в сообщении слова руководителя проекта, старшего научного сотрудника МИЭТ Дмитрия Телышева.
Интерес к проекту, согласно релизу, проявили Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, 15-я и 57-я городские клинические больницы Москвы и другие.
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Центры компетенций НТИ создаются на базе образовательных или научных организаций. Они ведут исследовательскую и образовательную деятельность вместе с технологическими компаниями в интересах развития "сквозных технологий". Всего создано 14 таких центров. Оператором проекта Центров компетенций НТИ выступает РВК.
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Российская венчурная компанияЗдоровье - ОбществоРоссия
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