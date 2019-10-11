Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать действующие власти Украины

МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть на Украине.
Как передает Sputnik Беларусь, это заявление было сделано на саммите стран Содружества в Ашхабаде.
"Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер не исключил, что в случае смены нынешней власти на Украине может возникнуть "рассадник" уже даже не национализма. "Поэтому мы должны посмотреть, что происходит у нас на постсоветском пространстве", - сказал он.
Ранее в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" Лукашенко заявил, что в Киеве пытаются использовать прогресс в переговорах по Донбассу против Зеленского, а "Европа безмолвствует". По словам Лукашенко, "только камни бросают в адрес этого молодого человека, каждый в собственных интересах".
В конце прошлой недели в украинском Житомире прошел Форум регионов Белоруссии и Украины, в рамках которого состоялась первая личная встреча Лукашенко и Зеленского. По ее итогам белорусский президент заявил, что он и украинский коллега начали разбирать "завалы" в отношениях Минска и Киева, которые накопились за последнее время. Немногим позднее пресс-служба Лукашенко сообщила, что он пригласил Зеленского посетить с официальным визитом республику в удобное время.