Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T13:07Z
https://ria.ru/20191011/1559662207.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154867/35/1548673528_0:115:3039:1824_1036x0_80_0_0_3884dc29c901c8f0e2c48c5ff7ffe3c2.jpg
РИА Новости

Лукашенко на саммите СНГ призвал поддержать действующие власти Украины

11:37 11.10.2019 (обновлено: 13:07 11.10.2019)
1152
© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть на Украине.
Как передает Sputnik Беларусь, это заявление было сделано на саммите стран Содружества в Ашхабаде.
"Недавно украинская тема звучала. Хочу высказать свою позицию, поскольку как президент России, так и я очень погружены в эту проблему. Потому что это у нас происходит. Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине", - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер не исключил, что в случае смены нынешней власти на Украине может возникнуть "рассадник" уже даже не национализма. "Поэтому мы должны посмотреть, что происходит у нас на постсоветском пространстве", - сказал он.
Ранее в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" Лукашенко заявил, что в Киеве пытаются использовать прогресс в переговорах по Донбассу против Зеленского, а "Европа безмолвствует". По словам Лукашенко, "только камни бросают в адрес этого молодого человека, каждый в собственных интересах".
В конце прошлой недели в украинском Житомире прошел Форум регионов Белоруссии и Украины, в рамках которого состоялась первая личная встреча Лукашенко и Зеленского. По ее итогам белорусский президент заявил, что он и украинский коллега начали разбирать "завалы" в отношениях Минска и Киева, которые накопились за последнее время. Немногим позднее пресс-служба Лукашенко сообщила, что он пригласил Зеленского посетить с официальным визитом республику в удобное время.
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
4 октября, 21:06Радио Sputnik
Нефть, Олимпиада и шутки: как прошла первая встреча Лукашенко с Зеленским
16421740
Обсудить 5
Реакция на события на УкраинеАлександр ЛукашенкоСНГАшхабадВ мире
Популярные комментарии
Поднимали и помогали все 25 лет и вырастили карателей, нацистов.
11 октября, 11:39
Ю.Юрий .
1400001
Рекомендуем
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
В Кремле прокомментировали идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Несогласованная акция в Москве
Суд не стал арестовывать имущество организаторов незаконных акций в Москве
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал развод сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Зеленский не смог обеспечить разведение сил в Донбассе, заявил Путин
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Бывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон. 27 апреля 2018
Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России
Подготовка к запуску ракеты
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме не исключили возможное восстановление авиасообщения с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
Лента новостейМолния