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РИА Новости

Мантуров прокомментировал введение санкции США против китайской COSCO

11:33 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вывоз сжиженного природного газа с проекта "Новатэка" "Ямал СПГ" будет обеспечен, несмотря на санкции США против подразделений китайской COSCO, заявил глава Мипромторга РФ Денис Мантуров.
Минфин США наложил 25 сентября санкции на два подразделения COSCO за предполагаемое нарушение санкций против Ирана. По правилу о 50% владения санкции распространяются и на Yamal LNG Joint Venture. Это паритетное СП с канадской Teekay LNG владеет шестью танкерами класса Arc7 флота "Ямала СПГ", четыре из которых уже работают на проект. Всего же флот "Ямала СПГ" должен состоять из 15 танкеров Arc7, 13 из которых уже в распоряжении проекта.
"Новатэк" со своей стороны заявлял, что поставки с "Ямала СПГ" не нарушатся из-за санкций США, у проекта есть необходимые возможности для их своевременного обеспечения.
"Вы знаете, что у нас есть "Звезда" на Дальнем Востоке ... на сегодняшний день уже выход на производство крупнотоннажных судов, в том числе и газовозов, мы точно подстрахуемся. Вопрос, кончено, как это повлияет на ближайшее время, но я думаю, что мы найдем решение и, в том числе, обеспечим вывоз нашего СПГ с проектов Ямала. ... Мы точно решим эту задачу", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о влиянии этих санкций на российскую промышленность.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ
1 октября, 14:36РИА Новости
Эксперты: санкции США существенно не повлияют на поставки с "Ямала СПГ"
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Ямал СПГДенис МантуровНоватэкМоскваСШАЭкономика
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