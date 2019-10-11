Мантуров прокомментировал введение санкции США против китайской COSCO

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Вывоз сжиженного природного газа с проекта "Новатэка" "Ямал СПГ" будет обеспечен, несмотря на санкции США против подразделений китайской COSCO, заявил глава Мипромторга РФ Денис Мантуров.

Минфин США наложил 25 сентября санкции на два подразделения COSCO за предполагаемое нарушение санкций против Ирана. По правилу о 50% владения санкции распространяются и на Yamal LNG Joint Venture. Это паритетное СП с канадской Teekay LNG владеет шестью танкерами класса Arc7 флота "Ямала СПГ", четыре из которых уже работают на проект. Всего же флот "Ямала СПГ" должен состоять из 15 танкеров Arc7, 13 из которых уже в распоряжении проекта.

"Новатэк" со своей стороны заявлял, что поставки с "Ямала СПГ" не нарушатся из-за санкций США, у проекта есть необходимые возможности для их своевременного обеспечения.