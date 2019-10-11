За развитие сел должно отвечать одно министерство, заявил Володин

"Позиция государственной думы, о чем мы говорили при обсуждении программы, что было бы правильно, что министерство сельского хозяйства было ГРБСом (главным распределителем бюджетных средств) по этой программе, чтобы концертировало и ресурсы, и вместе с этим была на министерстве сельского хозяйства ответственность за реализацию программы", - подчеркнул Володин.