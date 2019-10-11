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РИА Новости

За развитие сел должно отвечать одно министерство, заявил Володин

11:31 11.10.2019 (обновлено: 12:15 11.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
АНОСИНО (Московская обл.), 11 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на деловом завтраке Минсельхоза России в корпоративном университете Сбербанка выразил мнение, что за реализацию программы комплексного развития сельских территорий должно отвечать одно профильное министерство - Минсельхоз.
В своём выступлении спикер нижней палаты отметил, что в данный момент министерство сельского хозяйства выполняет роль координатора этой программы, но многие вопросы относятся к компетенции профильных министерств: вопросы строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и центральных районных больниц - к Минздраву, вопросы строительства школ на селе - к Минпросвещения, сельские дороги - к Минтрансу.
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"Позиция государственной думы, о чем мы говорили при обсуждении программы, что было бы правильно, что министерство сельского хозяйства было ГРБСом (главным распределителем бюджетных средств) по этой программе, чтобы концертировало и ресурсы, и вместе с этим была на министерстве сельского хозяйства ответственность за реализацию программы", - подчеркнул Володин.
Спикер Госдумы также выразил мнение, что должен появиться конкретный ответственный в лице одного министерства за реализацию программы.
"Сегодня эта ответственность размыта между большим количеством министерств. И если говорить о министерстве сельского хозяйства - да, они определяют целеполагание, они отвечают за реализацию этой программы, но рычагов влиять у них недостаточно", - добавил Володин.
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Сбербанк РоссииМинистерство сельского хозяйства РФГосдума РФВячеслав ВолодинЭкономика
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