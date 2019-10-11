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РИА Новости

Скворцова: указа не брать на работу ушедших из центра Блохина врачей нет

11:26 11.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Руководители медучреждений в РФ сами будут решать, брать ли на работу уволившихся из из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина врачей; приказа не принимать их от Минздрава нет, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Никаких указов, насколько мне известно, нет, от Минздрава точно. А брать или не брать людей с учетом их профессиональных, моральных и нравственных качеств - это решать каждому конкретному руководителю",- сказала Скворцова журналистам.
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
Вчера, 02:54РИА Новости
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. Ранее сообщалось, что четыре заявления об увольнении сотрудников центра подписаны, еще четыре рассматриваются, предполагается, что уволившихся врачей заменят специалисты из Российской детской клинической больницы (РДКБ) в режиме дежурств.
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Ситуация вокруг онкоцентра имени БлохинаВероника СкворцоваРоссияОбщество
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