Скворцова: указа не брать на работу ушедших из центра Блохина врачей нет

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Руководители медучреждений в РФ сами будут решать, брать ли на работу уволившихся из из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина врачей; приказа не принимать их от Минздрава нет, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Никаких указов, насколько мне известно, нет, от Минздрава точно. А брать или не брать людей с учетом их профессиональных, моральных и нравственных качеств - это решать каждому конкретному руководителю",- сказала Скворцова журналистам.