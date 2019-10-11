Автоэксперт раскритиковал идею проверять водителей на алкоголизм

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Намерение проверять будущих водителей на хронический алкоголизм удивила координатора движения "Общество синих ведерок" Петра Шкуматова.
В разговоре с каналом "360" он напомнил, что для получения водительских прав сейчас и так нужно предоставить справку из наркологического диспансера. Люди, которые являются хроническими алкоголиками, рано или поздно попадают туда на учет, и удостоверение им никто не даст. В чем инновация непонятно, добавил Шкуматов.
По словам координатора "Синих ведерок", совсем другое дело – употребление спиртных напитков здоровыми людьми.
"Просто сам факт употребления алкоголя, регулярное потребление того же самого пива, например, не говорит о хроническом алкоголизме, то есть не надо быть фанатиками. Если человек любит выпить кружечку пива вечером, это не означает, что он алкоголик", — пояснил он.
Что касается теста, то перед его прохождением человеку достаточно не пить неделю, чтобы этот эксперимент не выявил у него следы алкоголя, объяснил Шкуматов.
Ранее СМИ сообщили, что Минздрав направил на регистрацию указ об обязательном тестировании будущих водителей на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который указывает на хронический алкоголизм. Также их обяжут сдавать мочу для выявления следов барбитуратов, кокаина, метадона, опиатов, амфетамина и каннабиноидов.
13:22РИА НовостиПриехали