Автоэксперт раскритиковал идею проверять водителей на алкоголизм

"Просто сам факт употребления алкоголя, регулярное потребление того же самого пива, например, не говорит о хроническом алкоголизме, то есть не надо быть фанатиками. Если человек любит выпить кружечку пива вечером, это не означает, что он алкоголик", — пояснил он.