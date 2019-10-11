Россия и Китай подтвердили факты вмешательства США в дела двух стран

"В общем мы обменялись мнениями о том, что те заявления первичного характера, которые мы сделали, они подтвердились, они нашли свое очевидное подтверждение, за этим стоят действительно наши западные коллеги, в первую очередь США, а также страны, которые условно мы называем таким коллективным западом", - сказала представитель МИД РФ.