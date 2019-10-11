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РИА Новости

Россия и Китай подтвердили факты вмешательства США в дела двух стран

11:25 11.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Александр Вильф
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Москва и Пекин констатировали факты вмешательства западных стран, в первую очередь США, во внутренние дела России и Китая, заявила в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова ранее провела консультации с директором департамента информации, официальным представителем МИД КНР Хуа Чуньин, которые были посвящены проблематике вмешательства во внутренние дела суверенных государств и информационному аспекту этой проблемы.
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"Мы уже констатировали в виде политических заявлений, которые были сделаны летом этого года, о том, что мы видим руку "одного мастера" как на территории России, так и на территории Китая в контексте вмешательства во внутренние дела", - сказала Захарова российским журналистам.
Она отметила, что Москва и Пекин после этого провели большую работу по анализу соответствующих информационных материалов.
"В общем мы обменялись мнениями о том, что те заявления первичного характера, которые мы сделали, они подтвердились, они нашли свое очевидное подтверждение, за этим стоят действительно наши западные коллеги, в первую очередь США, а также страны, которые условно мы называем таким коллективным западом", - сказала представитель МИД РФ.
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"Еще раз говорю, что мы обменялись и конкретными примерами, и конкретными материалами, и пришли к выводу, что почерк один и тот же", - подчеркнула Захарова.
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Хуа ЧуньинМария ЗахароваМИД РФМИД КНРСШАВ мире
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