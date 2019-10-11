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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Россия и Китай создадут совместный мозговой центр

11:17 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китай и Россия ведут переговоры о создании международного мозгового центра с участием экспертов из двух стран, заявила 10 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Представители китайской стороны поддержали инициативу и согласились приступить к оформлению документов. "Мы стратегические партнеры и работаем по всем направлениям. Нас ждет успех", — подчеркнула руководитель Института русско-китайского стратегического взаимодействия в Пекине Лю Ли.
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