Россия и Китай создадут совместный мозговой центр

МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китай и Россия ведут переговоры о создании международного мозгового центра с участием экспертов из двух стран, заявила 10 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Представители китайской стороны поддержали инициативу и согласились приступить к оформлению документов. "Мы стратегические партнеры и работаем по всем направлениям. Нас ждет успех", — подчеркнула руководитель Института русско-китайского стратегического взаимодействия в Пекине Лю Ли.