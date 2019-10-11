Россия и Китай создадут совместный мозговой центр

Представители китайской стороны поддержали инициативу и согласились приступить к оформлению документов. "Мы стратегические партнеры и работаем по всем направлениям. Нас ждет успех", — подчеркнула руководитель Института русско-китайского стратегического взаимодействия в Пекине Лю Ли.