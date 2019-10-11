Омбудсмен: семья убитой девочки в Саратове пока отказывается от помощи

САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Семья убитой девятилетней девочки в Саратове пока отказывается от помощи психологов, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

В среду утром девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве.