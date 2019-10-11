Токаев предложил подумать над введением в СНГ виз наподобие "шенгена"

На заседании совета глав государств-участников СНГ в Ашхабаде казахстанский лидер обратил внимание на значительный потенциал взаимодействия в сфере туризма, которым обладают входящие в объединение страны. Он подчеркнул, что у каждой страны содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты, которые могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира.