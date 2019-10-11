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РИА Новости
Туризм

Токаев предложил подумать над введением в СНГ виз наподобие "шенгена"

11:17 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил подумать над введением на пространстве СНГ единого визового режима наподобие "шенгена", это могла бы стать "виза содружества".
На заседании совета глав государств-участников СНГ в Ашхабаде казахстанский лидер обратил внимание на значительный потенциал взаимодействия в сфере туризма, которым обладают входящие в объединение страны. Он подчеркнул, что у каждой страны содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты, которые могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира.
"К сожалению, в национальных визовых и миграционных режимах сохраняются значительные различия. Они создают неудобства для иностранных туристов, желающих посетить сразу несколько стран СНГ. Я понимаю, конечно, это сложно, но, может быть, следует рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием "виза содружества" по типу шенгенского соглашения", - предложил Токаев.
Такой подход, по его словам, позволил бы в разы увеличить туристический поток.
"Разумеется, нашим экспертам надо будет серьезно поработать над этим вопросом", - уточнил президент Казахстана, обращаясь к участникам саммита.
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