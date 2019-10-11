Города России и США сохраняют побратимские связи, заявили в МИД

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Около 80 американских и российских городов сохраняют побратимские связи, несмотря на сложности в политическом диалоге, заявил в пятницу замдиректора Департамента Северной Америки МИД РФ Александр Захаров.
"С учетом нынешнего очень непростого состояния российско-американских отношений межмуниципальное взаимодействие может стать одним из важных каналов прямого общения между нашими государствами, показывающим искреннее желание обеих сторон сохранить и преумножить позитив, который был накоплен за предыдущие годы", - сказал Захаров, выступая на Первом российско-американском муниципальном форуме.
"Порядка 80 пар российских и американских городов являются партнерами, побратимами", - отметил он.
Вице-президент Международной ассоциации породненных городов США Кэролл Лопез в ответ напомнила, что общая история России и США насчитывает уже не один век.
"Отношения двух стран уходят корнями в годы борьбы (США) за независимость, когда Екатерина II не поддержала войну против американских колоний, а уже в 19 веке Российская империя отказалась вступить в коалицию с Парижем и Лондоном против правительства Линкольна в ходе Гражданской войны", - напомнила Лопез.
При этом она заявила, что одним из самых знаковых событий в двусторонней истории стала продажа Российской империей Соединенным Штатам Аляски.
"Это было очень хорошей сделкой", - сказала Лопез.