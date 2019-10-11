Города России и США сохраняют побратимские связи, заявили в МИД

"Отношения двух стран уходят корнями в годы борьбы (США) за независимость, когда Екатерина II не поддержала войну против американских колоний, а уже в 19 веке Российская империя отказалась вступить в коалицию с Парижем и Лондоном против правительства Линкольна в ходе Гражданской войны", - напомнила Лопез.