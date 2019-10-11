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РИА Новости

Набиуллина рассказала, как будет выглядеть финансовый рынок в 2035 году

11:09 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
СОЧИ, 11 окт - РИА Новости. Финансовый рынок через 15 лет заметно трансформируется, чему будет способствовать развитие технологий, Банк России осознает этот вызов и будет перестраиваться вместе с рынком, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной дискуссии "2035" на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
В целом она отметила, что сегодня сложно предсказывать будущее – если раньше прогнозы делались на 100 лет вперед, то сейчас сложно оценить, что будет даже через 15 лет. Технологии будут быстро сменять друг друга и менять весь образ жизни людей, а также экономику и финансы.
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"Мы в России очень беспокоимся, что небольшие игроки финансового рынка не могут себе позволить большие инвестиции в то, что сейчас определяет технологический уклад. Но я думаю, что технологии будут дешеветь на самом деле, к ним будет проще доступ и все больше и больше будет возрастать в цене некий человеческий фактор, человеческие отношения", - отметила Набиуллина.
Она уверена, что конкуренция в будущем обострится. Успех компаний будет определяться не столько доступом к данным, а возможностью быстро анализировать эти данные, быстрее выстраивать бизнес-модели.
"Банки, финансовые институты выйдут за свои границы, придут новые участники. Это, конечно, будет вызов для регулятора: как регулировать эту сферу? А ее регулировать будет необходимо, потому что риски для потребителей будут оставаться. Они будут другими. Они будут связаны с технологиями, с кибербезопасностью, может быть, еще появятся риски, которые мы не представляем", - сказала Набиуллина.
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Роль регулятора останется важной, отметила глава ЦБ, но ему придется перестраиваться. Это связано с тем, что сейчас регулирование идет по институтам – банкам, страховым компаниям и так далее. Регулирование финансового рынка должно быть гибким и открытым к инновациям, несмотря на то, что мировые центральные банки по своей природе консервативны, сказала Набиуллина. По ее словам, сам консерватизм может стать фактором риска.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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