Детский омбудсмен заявила, что весь Саратов скорбит по убитой девочке

САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Жители Саратова сплотились после убийства девятилетней девочки, весь город скорбит по ней, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
В среду утром девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве. Жители Саратова в социальных сетях призывают установить день траура.
"Сегодня вообще весь город скорбит без всяких дней траура… Мне кажется, траур по всему городу, весь город сплотился… Я думаю, вообще не нужны никакие официозы… Народ и так скорбит, это однозначно", - сказала Загородняя.
Источник в силовых структурах ранее сообщил РИА Новости, что подозреваемый в убийстве ребенка прежде был судим за изнасилование, кражи и развратные действия.