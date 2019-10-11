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РИА Новости

В Башкирии планируют перекрыть русло реки для сбора стоков после аварии

11:07 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредприятие ОАО "Полиэф" в г. Благовещенске.
Предприятие ОАО Полиэф в г. Благовещенске.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты подготовили котлован для сбора промышленных сточных вод и последующего перекрытия русла реки Казмышла после аварии на заводе в Башкирии, чтобы не допустить попадания загрязненных вод в водозаборы на реке Уфа, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб республики.
В среду вечером на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске на одном из резервуаров с промышленными стоками обвалился участок стены, часть стоков попала на прилегающую территорию и в реку Казмышла. Из резервуара вместимостью 20 тысяч кубометров вытекло 8 тысяч кубометров стоков, остальное было откачано в резервный резервуар. По данным экстренных служб, порядка 7 тысяч тонн промышленных сточных вод могли попасть в реку Казмышла.
"В целях исключения возможности попадания сточных вод в водозаборы на реке Уфа подготовлен котлован для их сбора и последующего перекрытия русла реки Казмышла", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что размер подготовленного котлована - 40 метров в диаметре и глубиной четыре метра.
"Кроме того, решены вопросы привлечения специального транспорта для доставки загрязненных стоков на местные очистные сооружения и рекультивации речного грунта ", - отметил собеседник агентства, добавив, что уже завершена прокладка пропускной трубы для перевода русла реки в котлован.
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Вчера, 15:13Радио Sputnik
Подробности ЧП с разлитыми стоками на заводе "Полиэф" в Башкирии
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