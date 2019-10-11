В Башкирии планируют перекрыть русло реки для сбора стоков после аварии

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты подготовили котлован для сбора промышленных сточных вод и последующего перекрытия русла реки Казмышла после аварии на заводе в Башкирии, чтобы не допустить попадания загрязненных вод в водозаборы на реке Уфа, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб республики.

В среду вечером на предприятии "Полиэф" в башкирском Благовещенске на одном из резервуаров с промышленными стоками обвалился участок стены, часть стоков попала на прилегающую территорию и в реку Казмышла. Из резервуара вместимостью 20 тысяч кубометров вытекло 8 тысяч кубометров стоков, остальное было откачано в резервный резервуар. По данным экстренных служб, порядка 7 тысяч тонн промышленных сточных вод могли попасть в реку Казмышла.

"В целях исключения возможности попадания сточных вод в водозаборы на реке Уфа подготовлен котлован для их сбора и последующего перекрытия русла реки Казмышла", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что размер подготовленного котлована - 40 метров в диаметре и глубиной четыре метра.