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РИА Новости

Путин призвал страны СНГ подумать о формировании единого финансового рынка

11:04 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств
Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Страны СНГ должны обезопасить себя от валютных рисков в условиях торговых войн, в перспективе стоит думать о формировании единого финансового рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, важным аспектом является расчет в национальных валютах.
"Имея в виду вот те проблемы, с которыми сегодня сталкивается весь мир. Мы видим это. Результаты - это торговые войны, это различные ограничения, и, конечно, мы должны гарантировать себя от валютных рисков. Нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
"Ну, если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен: вот это точно совершенно пойдет на пользу повышению нашей общей конкурентноспособности", - добавил он.
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СНГВладимир ПутинАшхабадЭкономика
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