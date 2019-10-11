Путин призвал страны СНГ подумать о формировании единого финансового рынка

"Имея в виду вот те проблемы, с которыми сегодня сталкивается весь мир. Мы видим это. Результаты - это торговые войны, это различные ограничения, и, конечно, мы должны гарантировать себя от валютных рисков. Нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.